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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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28.10.2026 10:20:18

HSBC Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1520 Pence auf "Hold" belassen. Der stärkere Kapitalausblick kompensiere geringere Zinseinkünfte, schrieb Robert Noble in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht der Großbank./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12.83 £ 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12.86 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Robert Noble 		KGV*:
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10:20 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
07:28 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:47 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
27.10.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
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