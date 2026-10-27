HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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28.10.2026 10:20:18
HSBC Hold
HSBC Holdings
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1520 Pence auf "Hold" belassen. Der stärkere Kapitalausblick kompensiere geringere Zinseinkünfte, schrieb Robert Noble in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht der Großbank./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
15.20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.83 £
|
Abst. Kursziel*:
18.47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.86 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.18%
|
Analyst Name::
Robert Noble
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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