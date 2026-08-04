HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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05.08.2026 10:45:57
HSBC Buy
HSBC Holdings
16.82 CHF -2.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1725 auf 1860 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Melissa Kuang passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht der Großbank an. Insbesondere die Kostenentwicklung stehe im günstigen Umfeld im Fokus./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:04 / SGT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Buy
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18.60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.31 £
|
Abst. Kursziel*:
21.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.84%
|
Analyst Name::
Melissa Kuang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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