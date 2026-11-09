HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach einer Informationsveranstaltung zu dem Geschäft in Großbritannien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Die Bank sei ein führender Anbieter in den Bereichen Zahlungsverkehr und Handelsfinanzierung, schrieb Kian Abouhossein in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Fortgesetzte Investitionen dürften für eine Stärkung des Privat- und Firmenkundengeschäfts sorgen./rob/la/bek;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13.29 £
|
Abst. Kursziel*:
9.14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13.33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.76%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
15:58
|Börse London in Grün: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
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Analysen zu HSBC Holdings plc
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