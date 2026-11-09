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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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09.11.2026 15:22:42

HSBC Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach einer Informationsveranstaltung zu dem Geschäft in Großbritannien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Die Bank sei ein führender Anbieter in den Bereichen Zahlungsverkehr und Handelsfinanzierung, schrieb Kian Abouhossein in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Fortgesetzte Investitionen dürften für eine Stärkung des Privat- und Firmenkundengeschäfts sorgen./rob/la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:18 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14.50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13.29 £ 		Abst. Kursziel*:
9.14%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13.33 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
8.76%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
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