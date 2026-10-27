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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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29.10.2026 20:53:29

HSBC Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Analyst Kian Abouhossein aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen der Großbank seine Schätzungen. Beim Gewinn je Aktie geht er bis 2028 wegen eines niedrigeren Zinsüberschusses nun von jährlich 2 bis 3 Prozent weniger aus./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
12.93 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12.18%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
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20:53 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
28.10.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
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