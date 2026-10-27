HSBC Holdings 14.43 CHF 0.98% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Analyst Kian Abouhossein aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen der Großbank seine Schätzungen. Beim Gewinn je Aktie geht er bis 2028 wegen eines niedrigeren Zinsüberschusses nun von jährlich 2 bis 3 Prozent weniger aus./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.