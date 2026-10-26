HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HSBC nach Zahlen mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Neutral" belassen. Die Bank habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Kian Abouhossein am Dienstagmorgen. Der Zinsüberschuss und die Trends in der Vermögensverwaltung blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie in den Jahren bis 2028 dürften daher im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13.65 £
|
Abst. Kursziel*:
6.20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13.65 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.20%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
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