HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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HSBC Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Die britische Großbank habe ein Vorsteuerergebnis erzielt, das weitgehend der durchschnittlichen Analystenprognose entsprochen habe, schrieb Joseph Dickerson am Dienstag. Dies sei durch geringere Kreditkosten und geringere operative Ausgaben gestützt worden, während die Nettozinserträge und die Erträge aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft hinter den Erwartungen zurückblieben seien./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13.65 £
|
Abst. Kursziel*:
-17.97%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13.65 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.97%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
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