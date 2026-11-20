Um 09:28 Uhr ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 76,90 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'145 Punkten realisiert. Bei 76,34 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14'241 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 25,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Abschläge von 17,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,731 EUR belaufen. Am 05.11.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 696.00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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