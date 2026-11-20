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20.11.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 76,66 EUR ab.
Die HENSOLDT-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 76,66 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'070 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 76,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 53'320 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 20,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 63,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,731 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. HENSOLDT liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 696.00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,91 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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