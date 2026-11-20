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20.11.2026 10:02:10
TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in HENSOLDT eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde die HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27.84 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das HENSOLDT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 359.195 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HENSOLDT-Papiers auf 77.96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28’002.87 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 180.03 Prozent gleich.
Der HENSOLDT-Wert an der Börse wurde auf 8.97 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des HENSOLDT-Papiers fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Ein HENSOLDT-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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