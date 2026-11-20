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20.11.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 75,94 EUR ab.
Die HENSOLDT-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 75,94 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 29'018 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,68 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 91'076 HENSOLDT-Aktien.
Bei einem Wert von 96,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,34 Prozent. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,80 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,731 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 05.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 0,10 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 696.00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 592.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,91 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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