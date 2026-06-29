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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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29.06.2026 09:36:45

HENSOLDT Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hensoldt im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 98 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Hensoldt habe ganzheitliche Sensor- und Systemlösungen gezeigt, schrieb Holger Schmidt am Montag. Das Unternehmen sei mit Blick auf die Integration von Aufklärungs- und Wirkketten technologisch gut positioniert. Auch in der nächsten Dekade, also nach dem Wiederaufbau der Verteidigungsausru?stung, sehe Hensoldt noch Wachstumspotenzial im mittleren bis hohen Zehner-Prozent-Bereich./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen
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HENSOLDT 		Analyst:
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09:36 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
02.06.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
01.06.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
01.06.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
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