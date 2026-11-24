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24.11.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von HENSOLDT zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 77,44 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 77,44 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'245 Punkten steht. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,98 EUR. Bei 76,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 21'972 Stück.
Bei 96,70 EUR erreichte der Titel am 14.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 19,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,41 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,731 EUR aus. HENSOLDT veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 696.00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,57 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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