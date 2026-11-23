Das Papier von HENSOLDT legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 77,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'275 Punkten tendiert. Bei 77,62 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 101'925 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 96,70 EUR erreichte der Titel am 14.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,94 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,37 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,731 EUR belaufen. HENSOLDT liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 696.00 Mio. EUR – ein Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Am 23.02.2028 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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