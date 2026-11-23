Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,4 Prozent auf 76,96 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 28'998 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 77,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 69'461 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 20,41 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 17,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,731 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 05.11.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 696.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 592.00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,91 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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