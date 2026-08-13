HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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13.08.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Donnerstagmittag ins Plus
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 94,32 EUR.
Das Papier von HENSOLDT konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 94,32 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'337 Punkten tendiert. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,94 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 46'590 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 24,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 33,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umsetzen können.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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