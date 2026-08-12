Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’848 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’416 1.1%  Bitcoin 51’560 0.0%  Dollar 0.8136 0.3%  Öl 88.9 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment - Aktie im Blick
Suche...

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Mittwochnachmittag zu

HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 92,22 EUR.

HENSOLDT
86.47 CHF 1.12%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 16:28 Uhr 1,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'430 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 92,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113'699 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 27,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 63,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2026. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 671.00 Mio. EUR – ein Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

HENSOLDT-Aktie dreht ins Plus: Anleger schütteln Bilanz-Delle ab

Keine Prognoseanhebung trotz Auftragsflut: HENSOLDT-Aktie gibt Gewinne ab

HENSOLDT-Aktie vor Quartalsbericht: Rückkehr in die Gewinnzone erwartet


Bildquelle: HENSOLDT
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten