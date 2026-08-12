HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Mittwochnachmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 16:28 Uhr 1,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'430 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 92,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113'699 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 27,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 63,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2026. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 671.00 Mio. EUR – ein Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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