HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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13.08.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 92,92 EUR.
Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 92,92 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'293 Punkten liegt. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,42 EUR aus. Bei 93,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 6'618 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 26,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 32,01 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,700 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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