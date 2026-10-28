Henkel vz. 72.20 CHF 0.39% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach vorläufigen Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei organisch stärker als erwartet gewachsen und habe den Umsatzausblick angehoben, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Dies verdanke er aber nur der guten Entwicklung der Preise./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.