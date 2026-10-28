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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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29.10.2026 12:25:08

Henkel vz Underweight

Henkel vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach vorläufigen Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei organisch stärker als erwartet gewachsen und habe den Umsatzausblick angehoben, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Dies verdanke er aber nur der guten Entwicklung der Preise./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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13.10.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
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