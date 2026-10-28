Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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29.10.2026 12:25:08
Henkel vz Underweight
Henkel vz.
72.20 CHF 0.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach vorläufigen Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei organisch stärker als erwartet gewachsen und habe den Umsatzausblick angehoben, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Dies verdanke er aber nur der guten Entwicklung der Preise./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
78.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.86%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
78.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.77%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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