Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 92 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Konsumgüterherstellers ohne Zukäufe und Fusionen habe mit 6,5 Prozent die Konsensschätzung von 3,7 Prozent deutlich überboten, schrieb Christoph Dolleschal am Dienstag. Mit seinen Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2027 und das Ergebnis je Aktie liege er um 5 respektive 6 Prozent über den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
87.82 €
|
Abst. Kursziel*:
19.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.89%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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