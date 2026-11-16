Henkel vz. 81.47 CHF 0.52% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 92 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Konsumgüterherstellers ohne Zukäufe und Fusionen habe mit 6,5 Prozent die Konsensschätzung von 3,7 Prozent deutlich überboten, schrieb Christoph Dolleschal am Dienstag. Mit seinen Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2027 und das Ergebnis je Aktie liege er um 5 respektive 6 Prozent über den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.