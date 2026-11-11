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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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11.11.2026
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12.11.2026 06:49:05

Henkel vz Hold

Henkel vz.
80.00 CHF 0.13%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Umsatz-Eckdaten für Oktober hätten positiv überrascht, schrieb David Hayes am Mittwoch. Die nun bekannten Details seien aber eher eine Ernüchterung, hänge die Entwicklung doch stark von den Preisen ab. Bis aber auch die Volumina anziehen, hält Hayes die Margen- und Kursentwicklung des Konsumgüterkonzerns für wackelig./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 15:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
87.06 € 		Abst. Kursziel*:
-2.37%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
87.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.12%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
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06:49 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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