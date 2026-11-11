NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Umsatz-Eckdaten für Oktober hätten positiv überrascht, schrieb David Hayes am Mittwoch. Die nun bekannten Details seien aber eher eine Ernüchterung, hänge die Entwicklung doch stark von den Preisen ab. Bis aber auch die Volumina anziehen, hält Hayes die Margen- und Kursentwicklung des Konsumgüterkonzerns für wackelig./ag/edh;