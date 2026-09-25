NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti rechnet für die Düsseldorfer im dritten Quartal mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von soliden 4,5 Prozent, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Bericht des Konsumgüterkonzerns schrieb. Sie kappte aber ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie wegen der Zinskosten./rob/ag/la;