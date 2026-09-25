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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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25.09.2026 08:59:44

Henkel vz Underweight

Henkel vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti rechnet für die Düsseldorfer im dritten Quartal mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von soliden 4,5 Prozent, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Bericht des Konsumgüterkonzerns schrieb. Sie kappte aber ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie wegen der Zinskosten./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 23:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
73.76 € 		Abst. Kursziel*:
-11.88%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
74.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.21%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
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08:59 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
17.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
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