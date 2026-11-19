Der LUS-DAX gab im XETRA-Handel schlussendlich um 1.15 Prozent auf 25’446.00 Punkte nach.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’393.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25’942.00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’213.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 26’091.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23’315.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.58 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27’000.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 0.35 Prozent auf 30.10 EUR), Siemens (+ 0.34 Prozent auf 266.90 EUR), Infineon (+ 0.28 Prozent auf 49.35 EUR), Airbus SE (+ 0.18 Prozent auf 198.22 EUR) und QIAGEN (+ 0.11 Prozent auf 45.25 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-4.77 Prozent auf 36.72 EUR), SAP SE (-3.56 Prozent auf 187.02 EUR), Fresenius SE (-3.09 Prozent auf 51.78 EUR), Rheinmetall (-2.50 Prozent auf 725.60 EUR) und Bayer (-2.25 Prozent auf 54.68 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’541’108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 227.492 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch