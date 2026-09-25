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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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25.09.2026 11:31:19

Henkel vz Buy

Henkel vz.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 81 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind nehme zu, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Aktie könne leicht sinkende Gewinnerwartungen aber wegstecken./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
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11:31 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
08:59 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
17.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
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