Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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25.09.2026 11:31:19
Henkel vz Buy
Henkel vz.
70.03 CHF -0.04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 81 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind nehme zu, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Aktie könne leicht sinkende Gewinnerwartungen aber wegstecken./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74.00 €
|
Abst. Kursziel*:
8.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.90%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Henkel vz. Hold
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