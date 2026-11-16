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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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16.11.2026 09:36:23

Henkel vz Underweight

Henkel vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 5 Prozent an. Sie begründete dies mit stärkeren Umsatzaussichten, günstigen Währungsentwicklungen und dem Beitrag jüngster Zukäufe. Risiken aus der Integration und durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen blieben aber unverändert bestehen./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
87.54 € 		Abst. Kursziel*:
-25.75%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
87.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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09:36 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.11.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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