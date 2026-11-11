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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

79.90
CHF
2.08
CHF
2.67 %
13:16:28
SWX
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11.11.2026 12:02:11

Henkel vz Sector Perform

Henkel vz.
80.00 CHF 0.13%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Andy Jones passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht der Düsseldorfer mitsamt erhöhter Umsatzprognose an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
86.56 € 		Abst. Kursziel*:
-5.27%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
86.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.49%
Analyst Name::
Andy Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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