Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
79.90CHF
2.08CHF
2.67 %
13:16:28
SWX
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11.11.2026 12:02:11
Henkel vz Sector Perform
Henkel vz.
80.00 CHF 0.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Andy Jones passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht der Düsseldorfer mitsamt erhöhter Umsatzprognose an./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
86.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.27%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
86.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.49%
|
Analyst Name::
Andy Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
12:52
|RBC Capital Markets: Henkel vz-Aktie erhält Sector Perform (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
11:37
|Henkel vz-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein (finanzen.ch)
|
10:04
|Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|79.90
|2.67%
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|12:49
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Siemens Energy Buy
|12:43
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Bernstein Research
E.ON Outperform
|12:06
|
Barclays Capital
Jungheinrich Overweight
|12:04
|
Goldman Sachs Group Inc.
TeamViewer Neutral
|12:04
|
Goldman Sachs Group Inc.
Henkel vz. Neutral
|12:03
|
Goldman Sachs Group Inc.
GEA Neutral
|12:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
RATIONAL Buy