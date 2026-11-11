Henkel vz. 80.00 CHF 0.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Robuste Aussichten für 2027 seien in den Aktien bereits eingepreist, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend nach dem Zwischenbericht./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.