Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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11.11.2026 10:48:21
Henkel vz Neutral
Henkel vz.
80.00 CHF 0.13%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Robuste Aussichten für 2027 seien in den Aktien bereits eingepreist, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend nach dem Zwischenbericht./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
77.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
86.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
86.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.39%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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|Henkel vz. Hold
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|10.11.26
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|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
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