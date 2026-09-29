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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

67.86
CHF
-0.64
CHF
-0.93 %
17:30:00
SWX
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29.09.2026 16:22:30

Henkel vz Kaufen

Henkel vz.
69.70 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 88 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er erwarte ein überzeugendes drittes Quartal mit positiven Mengen- und Preistrends in beiden Geschäftsbereichen, schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das verbesserte Wachstums- und Margenprofil werde am Markt nicht ausreichend honoriert, woraus sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergebe./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Kaufen
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
73.58 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
73.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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