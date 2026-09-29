Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 88 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er erwarte ein überzeugendes drittes Quartal mit positiven Mengen- und Preistrends in beiden Geschäftsbereichen, schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das verbesserte Wachstums- und Margenprofil werde am Markt nicht ausreichend honoriert, woraus sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergebe./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Kaufen
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
73.58 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
73.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX pendelt am Montagnachmittag um Schlusskurs von (finanzen.ch)
|
28.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|16:22
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|16:22
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|16:22
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|67.86
|-0.93%
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|17:06
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|15:49
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|15:25
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|15:00
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|14:23
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