Henkel vz. 80.01 CHF 0.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts bereits bekannter Eckdaten liege der Fokus vor allem auf den Perspektiven für das Schlussquartal, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.