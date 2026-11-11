Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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11.11.2026 09:13:00
Henkel vz Buy
Henkel vz.
80.01 CHF 0.13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts bereits bekannter Eckdaten liege der Fokus vor allem auf den Perspektiven für das Schlussquartal, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.92%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
|10.11.26
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|Deutsche Bank AG
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|10.11.26
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|10.11.26
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