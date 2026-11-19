Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.23 Prozent höher bei 25’802.00 Punkten.

Bei 25’942.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’794.00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’213.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26’091.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Stand von 23’315.00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5.03 Prozent zu. Bei 27’000.00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Punkte.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 3.44 Prozent auf 50.90 EUR), Siemens Energy (+ 3.16 Prozent auf 130.66 EUR), Deutsche Bank (+ 2.63) Prozent auf 30.79 EUR), Airbus SE (+ 2.32 Prozent auf 202.45 EUR) und Siemens (+ 2.05 Prozent auf 271.45 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil SAP SE (-2.31 Prozent auf 189.44 EUR), Henkel vz (-2.25 Prozent auf 85.88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.76 Prozent auf 37.88 EUR), Fresenius SE (-1.31 Prozent auf 52.73 EUR) und Hannover Rück (-1.29 Prozent auf 290.20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’398’218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 227.492 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.67 Prozent.

Redaktion finanzen.ch