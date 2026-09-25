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LUS-DAX-Entwicklung 25.09.2026 09:28:22

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch heute aufwärts.

Rheinmetall
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Am Freitag steigt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0.27 Prozent auf 25’424.00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25’482.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’356.00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 26’279.00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 25.06.2026, mit 24’973.00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23’576.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.49 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 2.28 Prozent auf 31.64 EUR), Siemens Energy (+ 2.13 Prozent auf 145.12 EUR), Siemens (+ 1.89) Prozent auf 280.00 EUR), adidas (+ 1.79 Prozent auf 144.80 EUR) und Commerzbank (+ 1.66 Prozent auf 41.75 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Airbus SE (-1.42 Prozent auf 191.62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.76 Prozent auf 70.28 EUR), BMW (-0.35 Prozent auf 56.26 EUR), BASF (-0.31 Prozent auf 52.14 EUR) und Rheinmetall (-0.28 Prozent auf 987.20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 434’729 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 215.212 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.22 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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