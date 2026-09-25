LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Aufwind

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.44 Prozent auf 25’468.00 Punkte an.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’531.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’356.00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26’279.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’973.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23’576.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.67 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 146.50 EUR), Commerzbank (+ 2.63 Prozent auf 42.15 EUR), Deutsche Bank (+ 2.33 Prozent auf 31.65 EUR), adidas (+ 2.28 Prozent auf 145.50 EUR) und HOCHTIEF (+ 1.86 Prozent auf 404.40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Airbus SE (-1.70 Prozent auf 191.08 EUR), Rheinmetall (-1.37 Prozent auf 976.40 EUR), BASF (-0.67 Prozent auf 51.95 EUR), Hannover Rück (-0.15 Prozent auf 258.60 EUR) und Scout24 (-0.07 Prozent auf 68.45 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’932’731 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 215.212 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch