Deutsche Bank AG: Buy-Note für Henkel vz-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 81 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind nehme zu, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Aktie könne leicht sinkende Gewinnerwartungen aber wegstecken.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie um 12:06 Uhr im XETRA-Handel bei 74.18 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 7.85 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 59’464 Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 10.2 Prozent. Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET



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