Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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24.04.2026
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27.04.2026 06:29:06
Henkel vz Underweight
Henkel vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach den Geschäftszahlen von Procter & Gamble auf "Underweight" belassen. Das Wachstum des US-Konzerns im Bereich Textil- und Haushaltsreiniger sei eher negativ für die Düsseldorfer zu werten, schrieb Celine Pannuti am Sonntag. Es zeichneten sich Verluste von Marktanteilen ab./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
64.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
65.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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24.04.26
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22.04.26
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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15.04.26
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
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|02.04.26
|Henkel vz. Neutral
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