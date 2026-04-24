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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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24.04.2026
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27.04.2026 06:29:06

Henkel vz Underweight

Henkel vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach den Geschäftszahlen von Procter & Gamble auf "Underweight" belassen. Das Wachstum des US-Konzerns im Bereich Textil- und Haushaltsreiniger sei eher negativ für die Düsseldorfer zu werten, schrieb Celine Pannuti am Sonntag. Es zeichneten sich Verluste von Marktanteilen ab./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
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Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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06:29 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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