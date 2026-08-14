JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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14.08.2026 14:45:46
JOST Werke Buy
JOST Werke
52.04 CHF -1.14%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Lkw-Zulieferer habe ein grundsolides Zahlenwerk für das zweite Quartal ausgewiesen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das obere Ende der bestätigten Spanne des Jahresausblicks erscheine gut erreichbar./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.10 €
|
Abst. Kursziel*:
46.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.95%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse