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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

73.38
CHF
3.06
CHF
4.35 %
17:07:01
SWX
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30.10.2026 12:24:07

Henkel vz Neutral

Henkel vz.
73.78 CHF 1.85%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 71 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des überraschend starken organischen Umsatzwachstums im dritten Quartal habe der Konsumgüterkonzern vorläufige Zahlen vorgelegt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die eingeengte Jahreszielspanne für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) liege nahe am Konsens./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
77.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80.24 € 		Abst. Kursziel*:
-4.04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
80.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.97%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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