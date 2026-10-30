Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 71 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des überraschend starken organischen Umsatzwachstums im dritten Quartal habe der Konsumgüterkonzern vorläufige Zahlen vorgelegt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die eingeengte Jahreszielspanne für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) liege nahe am Konsens./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
77.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
80.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.97%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13:13
|UBS AG verleiht Henkel vz-Aktie Neutral in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|73.26
|4.18%
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