Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 79 Euro angehoben. Die Dynamik im Klebstoffgeschäft sollte anhalten und beinhalte Potenzial für den Ausblick, schrieben die Analysten am Dienstag. Das zunehmende Engagement im Haarpflegebereich unterstütze zudem das Wachstum im Geschäft mit Endverbrauchern. Zur Hochstufung verwiesen die Experten auf die angesichts der robusten Umsatzentwicklung günstige Bewertung./gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
79.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
72.70 €
|
Abst. Kursziel*:
8.67%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
73.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.69%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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