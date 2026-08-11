Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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11.08.2026 13:13:44
Henkel vz-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform
RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 76 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns und den verbesserten Aussichten für das organische Umsatzwachstum 2026 habe er seine Prognose für den bereinigten Barwert erhöht, begründete James Edwardes Jones das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:56 Uhr um 0.3 Prozent auf 78.52 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1.88 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 40’766 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 16.6 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 10.11.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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