DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die Henkel vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 71.54 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.978 Henkel vz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 78.12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’091.98 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’091.98 EUR, was einer positiven Performance von 9.20 Prozent entspricht.

Alle Henkel vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch