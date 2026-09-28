HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Nizla Naizer hatte bereits darauf hingewiesen, wie wichtig das dritte Quartal mit dem Ende der Schulferien für das Jahresumsatzziel werde, woran sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung erinnerte. Die Endmärkte blieben herausfordernd für den Anbieter von Kochboxen und Fertigmenüs ? und die Rückkehr auf den Wachstumsweg dürfte sich hinziehen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2.37 €
|
Abst. Kursziel*:
47.43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.94%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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