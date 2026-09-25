Börse Frankfurt: SDAX legt am Mittag zu

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.69 Prozent stärker bei 18’190.57 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 92.929 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.392 Prozent stärker bei 18’136.55 Punkten in den Handel, nach 18’065.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’061.31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’217.32 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0.043 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Wert von 18’541.82 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 17’854.48 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 16’802.15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.81 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 5.16 Prozent auf 72.35 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.87 Prozent auf 61.75 EUR), SMA Solar (+ 3.85 Prozent auf 58.00 EUR), secunet Security Networks (+ 3.75 Prozent auf 235.00 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 3.70 Prozent auf 23.80 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil HelloFresh (-10.10 Prozent auf 2.28 EUR), ATOSS Software (-3.34 Prozent auf 86.80 EUR), PNE (-1.55 Prozent auf 6.97 EUR), TeamViewer (-1.44 Prozent auf 6.18 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-0.88 Prozent auf 45.30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’091’906 Aktien gehandelt. Mit 4.238 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.42 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch