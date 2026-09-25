Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.65 Prozent auf 18’182.65 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92.929 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.392 Prozent höher bei 18’136.55 Punkten in den Freitagshandel, nach 18’065.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’061.31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’217.32 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 0.000 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’541.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, betrug der SDAX-Kurs 17’854.48 Punkte. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 16’802.15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.76 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit OHB SE (+ 6.80 Prozent auf 182.20 EUR), Hypoport SE (+ 5.31 Prozent auf 72.45 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4.44 Prozent auf 61.20 EUR), NORMA Group SE (+ 4.33 Prozent auf 17.34 EUR) und secunet Security Networks (+ 3.75 Prozent auf 235.00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen HelloFresh (-10.62 Prozent auf 2.27 EUR), ATOSS Software (-5.79 Prozent auf 84.60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.71 Prozent auf 31.00 EUR), TeamViewer (-1.52 Prozent auf 6.17 EUR) und LPKF Laser Electronics (-1.03 Prozent auf 14.35 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2’416’819 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.238 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mutares lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.42 Prozent.

Redaktion finanzen.ch