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Index-Bewegung 25.09.2026 17:58:15

Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester

Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester

Am Freitag wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

ATOSS Software
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Der SDAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.34 Prozent auf 18’127.32 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 92.929 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.392 Prozent auf 18’136.55 Punkte an der Kurstafel, nach 18’065.71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18’061.31 Punkte, das Tageshoch hingegen 18’217.32 Zähler.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0.304 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’541.82 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17’854.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 16’802.15 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell ASTA Energy Solutions (+ 6.48 Prozent auf 62.40 EUR), Hypoport SE (+ 6.10 Prozent auf 73.00 EUR), OHB SE (+ 4.92 Prozent auf 179.00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3.27 Prozent auf 23.70 EUR) und NORMA Group SE (+ 3.01 Prozent auf 17.12 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil HelloFresh (-9.83 Prozent auf 2.29 EUR), ATOSS Software (-7.57 Prozent auf 83.00 EUR), Deutsche Euroshop (-2.44 Prozent auf 17.56 EUR), Energiekontor (-2.41 Prozent auf 24.25 EUR) und TeamViewer (-1.76 Prozent auf 6.16 EUR).

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3’597’823 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.238 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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