HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh nach der Gewinnwarnung von 3,30 auf 2,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Damit einhergegangen sei auch ein gekürztes Umsatzziel und eine Senkung der Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) - trotz der vorher signalisierten Zuversicht, schrieb Marcus Diebel am Freitag. Das schwache Schulanfangsgeschäft sei enttäuschend. Die Notwendigkeit einer besseren Transparenz werde davon unterstrichen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 07:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2.70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2.59 €
|
Abst. Kursziel*:
4.33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.00%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
10:00
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