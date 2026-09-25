NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh nach der Gewinnwarnung von 3,30 auf 2,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Damit einhergegangen sei auch ein gekürztes Umsatzziel und eine Senkung der Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) - trotz der vorher signalisierten Zuversicht, schrieb Marcus Diebel am Freitag. Das schwache Schulanfangsgeschäft sei enttäuschend. Die Notwendigkeit einer besseren Transparenz werde davon unterstrichen./rob/tih/ag;