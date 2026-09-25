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HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

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28.09.2026 10:25:24

HelloFresh Buy

HelloFresh
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 9 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der schwache Neukundenzuwachs bremse die Wachstumsambitionen, schrieb Trion Reid am Montag. Er ist nun skeptischer für 2027 geworden. Die Bewertung der Aktien bleibe indes enorm niedrig./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
5.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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110.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
112.77%
Analyst Name::
Trion Reid 		KGV*:
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10:27 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
10:25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 HelloFresh Neutral UBS AG
24.09.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
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