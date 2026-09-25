SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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25.09.2026 09:28:22
Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Freitagshandels zu
Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone ein.
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.28 Prozent fester bei 18’116.65 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92.929 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.392 Prozent fester bei 18’136.55 Punkten, nach 18’065.71 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18’162.64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’114.96 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0.363 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 18’541.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der SDAX mit 17’854.48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16’802.15 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.38 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell ASTA Energy Solutions (+ 4.10 Prozent auf 61.00 EUR), SMA Solar (+ 2.86 Prozent auf 57.45 EUR), OHB SE (+ 2.81 Prozent auf 175.40 EUR), SFC Energy (+ 1.97 Prozent auf 20.70 EUR) und Mutares (+ 1.89 Prozent auf 24.25 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil HelloFresh (-11.40 Prozent auf 2.25 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.96 Prozent auf 29.58 EUR), PNE (-1.84 Prozent auf 6.95 EUR), ATOSS Software (-1.67 Prozent auf 88.30 EUR) und Energiekontor (-1.21 Prozent auf 24.55 EUR).
Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 705’442 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.238 Mrd. Euro den grössten Anteil.
SDAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.08 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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