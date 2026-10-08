Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Heidelberg Materials Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 217 auf 211 Euro gesenkt, die Aktie aber von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Im für die Baustoffhersteller schwierigen dritten Quartal hätten die Preise Mühe gehabt, mit der Kosteninflation Schritt zu halten, schrieb Anthony Codling in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dazu hätten die Auswirkungen der geopolitischen Unsicherheit auf die Nachfrage die Hoffnungen auf eine Erholung im Wohnungsbau gedämpft und die Wetterverhältnisse zusätzlich belastet. Einige Unternehmen hätten sich indes besser geschlagen als andere. Die hochgestufte Heidelberg-Materials-Aktie zählt Codling neben CRH und Kingspan zu seinen Top-Werten./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
211.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
142.90 €
|
Abst. Kursziel*:
47.66%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
144.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.32%
|
Analyst Name::
Anthony Codling
|
KGV*:
-
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