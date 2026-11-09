Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit Zuschlägen

Um 15:55 Uhr erhöht sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1.97 Prozent auf 26’208.00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’211.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’717.00 Zählern.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25’175.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 26’364.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Wert von 23’781.00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.68 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’690.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 5.30 Prozent auf 48.18 EUR), Commerzbank (+ 4.76 Prozent auf 40.03 EUR), Siemens Energy (+ 4.17) Prozent auf 123.02 EUR), Airbus SE (+ 4.15 Prozent auf 204.50 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3.19 Prozent auf 179.35 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Healthineers (-3.11 Prozent auf 43.27 EUR), HOCHTIEF (-2.68 Prozent auf 355.80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.37 Prozent auf 41.23 EUR), Symrise (-2.26 Prozent auf 94.16 EUR) und Deutsche Börse (-1.63 Prozent auf 314.80 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’211’870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 237.935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.72 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch