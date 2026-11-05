Heidelberg Materials 161.97 CHF 2.78% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten des dritten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Das Management rechne mit einer weiterhin guten Entwicklung der Verkaufspreise in Relation zu den Kosten, schrieb Jon Bell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.