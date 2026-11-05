Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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05.11.2026 12:22:34
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
161.97 CHF 2.78%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten des dritten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Das Management rechne mit einer weiterhin guten Entwicklung der Verkaufspreise in Relation zu den Kosten, schrieb Jon Bell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
206.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
176.75 €
|
Abst. Kursziel*:
16.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
177.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.38%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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