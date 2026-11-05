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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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05.11.2026 12:22:34

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten des dritten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Das Management rechne mit einer weiterhin guten Entwicklung der Verkaufspreise in Relation zu den Kosten, schrieb Jon Bell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Jon Bell 		KGV*:
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12:22 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
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