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17.11.2026 09:39:03
Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage beim Baustoffhersteller auf den europäischen Märkten habe sich im dritten Quartal erholt im Vergleich zum Vorquartal, schrieb Harry Goad am Dienstag. Das Marktsegment dürfte im laufenden Jahr 42 Prozent zum operativen Ergebnis (Ebitda) beisteuern.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.1 Prozent auf 177.40 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 18.38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 10’947 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 18.9 Prozent.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 06:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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