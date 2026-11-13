DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingebracht

Das Heidelberg Materials-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 66.02 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 151.469 Heidelberg Materials-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 27’173.58 EUR, da sich der Wert einer Heidelberg Materials-Aktie am 12.11.2026 auf 179.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 171.74 Prozent vermehrt.

Heidelberg Materials wurde am Markt mit 31.82 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch