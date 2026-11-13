|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Heidelberg Materials-Investition?
|
13.11.2026 10:02:23
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Heidelberg Materials eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Das Heidelberg Materials-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 66.02 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 151.469 Heidelberg Materials-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 27’173.58 EUR, da sich der Wert einer Heidelberg Materials-Aktie am 12.11.2026 auf 179.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 171.74 Prozent vermehrt.
Heidelberg Materials wurde am Markt mit 31.82 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
13.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.11.26
|DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt nach (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu Heidelberg Materials
|05.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.